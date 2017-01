Quatro parques estaduais fechados por causa da febre amarela

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) e o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) divulgaram nesta quinta-feira (26) que, com orientação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), fecharão temporariamente quatro parques estaduais a partir desta sexta-feira (27).

O objetivo é preservar os visitantes e funcionários do contato com o vírus da febre amarela, assim como proteger a fauna local de uma possível contaminação por alguém que possa estar com a doença.

A medida preventiva será adotada nos parques de Pedra Azul, em Domingos Martins; Forno Grande e Mata das Flores, em Castelo; e Cachoeira da Fumaça, em Alegre.

Os parques estaduais de Itaúnas e Paulo César Vinha, em Guarapari, permanecem abertos ao público e monitorados, bem como as demais unidades de conservação. Caso haja necessidade, essas duas unidades também serão fechadas.