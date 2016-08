Quatro pessoas são detidas acusadas de envolvimento em morte de vigilante em Vila Velha

Quatro pessoas foram detidas na quinta-feira, 25, acusados de envolvimento no assassinato da vigilante Sônia Almeida Santana. A vigilante teve fogo ateado a seu corpo, sofrendo queimadura em 90% de seu corpo, no dia 2 de agosto em São Torquato, Vila Velha. Ela foi internada, mas morreu no dia 10.

Sandra Oliveira dos Santos, Jackson Ferreira de Oliveira, conhecido como Jaquinha, Rafaela dos Santos Siqueira e um adolescente foram localizados em Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, e foram detidos pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídio Contra à Mulher.

Segundo a polícia, Sandra é acusada de ter jogado gasolina e ateado fogo na vigilante. Ela também tinha um mandado de prisão por estelionato e furto. Jackson é suspeito de ter participado da tentativa de homicídio contra Rafael Paranhos Vidal, mas que atingiu Marcela Pimentel Rangel, em 26 de fevereiro em Vila Garrido, Vila Velha. Rafaela é filha de Sandra e mulher de Jackson, e também tinha um mandado de prisão, por tráfico de drogas.

A adolescente detida com a família é suspeita de participar do homicídio da vigilante. Ela foi encaminhada para a Promotoria do Ciase.