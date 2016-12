Quiosques, calçadão e ciclovia na orla de Anchieta

A nova orla da Praia Central de Anchieta, no Sul do Estado, foi inaugurada na quarta-feira (21). O local ganhou dois módulos em formato de asa, com total de quatro quiosques. A estrutura apresenta ainda banheiros públicos, ciclovia, novo calçadão, passarela para pedestres e área de lazer, além de iluminação especial que permite que os moradores possam praticar atividades esportivas na areia.

“Essa obra é muito importante para os moradores e para os turistas. Em Anchieta, nós não tínhamos local de concentração de jovens e adolescentes. Agora, eles possuem um amplo espaço para se reunir, passear, andar de bicicleta e praticar esportes”, disse o prefeito Marcos Assad.

O investimento foi de cerca de R$ 6 milhões. Planejada em 2014, a obra durou um ano. “A nova arquitetura envolve o desenho de uma gaivota em torno dos quiosques. É uma ave característica da nossa região”, disse Assad. Os quiosques começam a funcionar a partir desta sexta-feira (23).