Real Madrid empata em 1 x 1 com Atlético de Madri na Liga Espanhola

As esperanças do Real Madrid de conquistar o título da Liga Espanhola sofreram um revés neste sábado (8), quando um gol de Antoine Griezmann aos 40 minutos do segundo tempo para o Atlético de Madri selou um empate em 1 x 1 no estádio Santiago Bernabéu.

Pepe abriu o placar para o Real Madrid aos 7 minutos do segundo tempo com um cabeceio que tirou as chances de defesa do goleiro Jan Oblak e parecia que a equipe da casa ficaria com os três pontos, para ficar cinco acima do Barcelona no topo da tabela.

Fernando Torres perdeu uma oportunidade para o Atlético na busca pelo empate, que finalmente aconteceu quando o reserva Ángel Correa deu bom passe no meio da defesa adversária para que Griezmann pudesse marcar.

Logo atrás do Real Madrid, Barcelona enfrenta o Málaga mais tarde neste sábado (8) e, caso ganhe, pode ficar em primeiro na tabela por diferença de gols, embora tenha uma partida a mais.

Reportagem: Reuters