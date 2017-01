Recompensa de R$ 5 mil por cadela

O desaparecimento de uma cadela, da raça pug, está mobilizando os moradores de Iriri, em Anchieta, no Sul do Estado. Atendendo pelo nome de Malu, o animal desapareceu no sábado (14), deixando a família do seu dono apreensiva. Diante do ocorrido, o médico Roberto Bastos, 53 anos, dono de Malu, está oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil para quem encontrar a cadela.

Roberto, que é médico em Cachoeiro de Itapemirim e comerciante em Iriri, contou que a cadela desapareceu na noite de sábado, enquanto ele e um grupo de amigos conversavam na praia. O animal teria seguido por uma região

mais escura e, depois disso, não foi mais visto pelo dono. “Eu tenho um quiosque, onde ela estava presa. Depois, a soltei por alguns minutos para ela correr. De repente, ela sumiu”, contou.

Mais tarde, uma funcionária, de um quiosque próximo ao trabalho de Roberto teria avistado uma cadela com as mesmas características de Malu enrolada a uma toalha, nos braços de uma mulher. “Esta menina do quiosque viu uma cachorrinha parecida com a Malu nos braços de uma mulher, que estava junto a outra pessoa. Duas mulheres. Depois disto, saímos em busca dela, mas ninguém mais viu a Malu”, completou.

Para descobrir o paradeiro do animal de estimação, avaliado por ele em R$ 2 mil, Roberto espalhou cartazes pelo balneário e registrou seu desaparecimento junto à Polícia Civil. Sensibilizados, comerciantes da região colaboraram com panfletos e carros de som, que estão circulando pela região informando sobre o ocorrido e pedindo apoio da população.

Por meio da assessoria de imprensa, a Polícia Civil informou que “as pessoas que tiverem seus animais de estimação furtados e/ou roubados devem procurar uma delegacia e registrar formalmente a denúncia para que o caso seja apurado”.

Quem tiver informações sobre a cachorrinha Malu pode entrar em contato com o médico Roberto Bastos. O telefone de contato é o (28) 99948-5502.

Weslei Radavelli

