Recompensa de R$ 50 mil por informações sobre agressores do metrô de SP

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo anunciou nesta terça-feira (27) que vai pagar uma recompensa de R$ 50 mil para quem der informações que levem a polícia até Alípio Rogério Belo dos Santos, de 26 anos, e Ricardo Martins do Nascimento, de 21 anos.

Os dois espancaram até a morte o vendedor ambulante Luiz Carlos ruas, de 54, em uma estação do Metrô. A agressão aconteceu no dia 25, Natal. De acordo com a Polícia Civil, os dois suspeitos agrediram um travesti e o ambulante tentou apartar a briga. Ele começou a ser espancado pela dupla. Luiz Carlos foi atingido por chutes e socos na cabeça mesmo quando já estava desacordado.

A Justiça decretou hoje a prisão temporária dos acusados por 30 dias. Luiz Carlos foi enterrado no final da tarde desta terça-feira.