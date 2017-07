Reforços funcionam e São Paulo vence Botafogo em virada com sete gols

Em sua apresentação como técnico do São Paulo, Dorival Júnior afirmou que talvez fosse o caso de o clube fechar seu balcão de negócios, devido às constantes mudanças no elenco durante o primeiro semestre. A diretoria ainda trabalhou.

O meia Hernanes e o meia-atacante Marcos Guilherme foram as últimas dessas contratações. Neste sábado (29), em vitória por 4 a 3 sobre o Botafogo, no Rio, é certo que Dorival não está arrependido de poder contar com a dupla.

Marcos Guilherme marcou duas vezes em sua estreia e Hernanes anotou outro, todos no segundo tempo, garantindo ao time três pontos em partida que já parecia perdida.

Pela segunda rodada seguida o São Paulo busca um resultado positivo depois de se ver em desvantagem no placar. Pela segunda vez também contra adversários muito mais bem colocados na tabela. Na segunda passada (24), empatou com o Grêmio por 1 a 1.

Isso depois de a derrota parecer encaminhada. Depois de abrir o placar no Rio de Janeiro e de perder um pênalti, o time de Dorival Júnior foi punido provisoriamente por um time conhecido por seu oportunismo. O Botafogo chegou a ter placar favorável de 3 a 1, aos 39 min do segundo tempo.

Mas abaixou a guarda e permitiu a segunda virada do jogo.

“Nunca poderia pensar num jogo assim”, afirmou Hernanes.

