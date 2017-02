Relatos de tiroteios e assaltos assustam moradores da Grande Vitória

Inúmeras mensagens e áudios informando sobre ataques de bandidos armados estão sendo compartilhados nos grupos de Whastapp desde a noite de sábado (4). Não se sabe se são verdadeiras, mas de acordo com a apuração de repórteres de A Tribuna, nos DPJs da Grande Vitória não param de chegar ocorrências de todos os tipos.

Na tarde deste domingo, houve relatos de que havia um grupo de homens armados na Ponte Florentino Avidos, sentido São Torquato. De acordo com um homem, que teria acabado de passar no local, vários bandidos armados estariam no meio da pista assaltando os motoristas que passavam e atirando contra carros que não paravam.

Outro homem que passou pelo mesmo local relatou que seriam de quatro a cinco homens armados, apontando para os veículos e mandando parar. Ele disse que conseguiu escapar e vários motoristas estavam invadindo a contramão para fugir dos supostos assaltantes.

Também circulam pelas redes sociais áudios com barulhos de tiros e relatos de supostos tiroteios nos bairros Feu Rosa e Vila Nova de Colares, na Serra, entre Ataíde e Santa Rita, em Vila Velha.

Na noite de sábado, foram compartilhadas informações e fotos de que uma loja de móveis e eletrodomésticos e móveis teria sido arrombada em Vitória. Além disso, repassaram informações de que uma loja teria sido assaltada, um empresário sequestrado e dois carros roubados na região de Laranjeiras, na Serra. Neste domingo, internautas compartilharam fotos de outra loja de eletrodomésticos que teria sido arrombada em Vila Velha.