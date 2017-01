img.wp-smiley, img.emoji { display: inline !important; border: none !important; box-shadow: none !important; height: 1em !important; width: 1em !important; margin: 0 .07em !important; vertical-align: -0.1em !important; background: none !important; padding: 0 !important; }

UK18-8 ステンレス パンチング浅型ざる 手付 (可動式取手)55cm [ザル・ざる・水切りカゴ]

UK18-8 ステンレス パンチング浅型ざる 手付 (可動式取手)55cm [ザル・ざる・水切りカゴ] 25,350円(消費税込) 19,012円(消費税込)

割引: 25%OFF

モデル: 25466

35 在庫量





カートに入れる:







パンチング径:φ2.2mm



メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています



【業務用厨房機器・店舗用品・厨房用品・調理用品のキッチンガーデン】[TKG] ~飲食店舗・レストランから家庭用まで調理用品・キッチン用品は当店にお任せください~

送料無料サービス・ポイントアップキャンペーン・期間限定販売商品等も多数ご用意しております。

送料無料について詳しくはこちらをご覧ください。

お得な期間限定値下げ商品やポイントアップキャンペーン商品等多数ご用意して皆様のご注文をお待ちいたしております。

[ザル・ざる・水切りカゴ]

調理器具》ボール・ザル・漬物・米びつ》ザル》浅型ザル

580×210(外径×高さmm)パンチング径:φ2.2mmメーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています