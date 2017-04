Renata Banhara passa por duas cirurgias após infecção no cérebro

A modelo Renata Banhara está internada no Hospital Albert Einstein com uma infecção cerebral. Uma bactéria teria migrado do dente para o cérebro.

De acordo com a assessoria de imprensa de Renata, ela foi submetida a uma segunda cirurgia nesta terça-feira (11), e está se recuperando e reagindo bem aos medicamentos, mas não pode receber visitas.

“Ela precisa descansar e se acalmar até que os antibióticos comecem fazer efeito, pois o tempo e a correria dessa equipe médica fez a a diferença”, disse a nota publicada no perfil da modelo no Instagram.