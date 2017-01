Reportagem especial: boatos na internet

Abordamos no ronda os perigos do compartilhamento nas redes sociais, sem antes saber a veracidade da notícia. Numa velocidade incrível, as notícias são espalhadas para o mundo inteiro através da internet. Mas você sabia que é crime compartilhar uma notícia falsa, um boato?? Nós conversamos com um especialista que fala dos perigos escondidos no mundo virtual. Um boato pode se transformar em tragédia. Veja na reportagem de Vinícius Rangel e Alex Pereira.