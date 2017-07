Repórter é detido após filmar ação policial em Jardim da Penha

Um jornalista foi detido na tarde desta segunda-feira (10) após filmar uma ação policial em Jardim da Penha, em Vitória. Neste momento Vinícius Arruda está algemado no DPJ de Vitória. De acordo com o delegado de plantão, o repórter foi detido por desobediência.

O jornalista estava a caminho do trabalho quando viu uma abordagem que considerou truculenta. Ele parou para filmar e os policiais pediram a identificação dele. Ele entregou o crachá e, em seguida, os policiais pediram o documento dele e ele buscou no carro.

Como o veículo estava parado de forma irregular, os policiais aplicaram uma multa. Depois perguntaram se ele iria no carro próprio ou na viatura e informaram que ele estava sendo conduzido para a delegacia naquele momento como testemunha e que o celular dele estava sendo apreendido como prova. Chegando na delegacia, ele foi algemado.

“A diligência está em curso, mas foi declarado que ele foi preso por estar filmando uma abordagem policial. Além do jornalista gravar, ele externou sua surpresa de ver a forma como a abordagem era feita e, por isso, ele foi preso. Um ato de extrema agressividade e violência. Qualquer ser humano ver um jornalista ser preso por estar filmando uma abordagem realmente causa espanto e indignação. É uma ato da Coreia do Norte, não é uma ato que a gente está acostumado a ver”, contou o advogado Rodrigo Orta.

O advogado disse ainda que filmar em via pública não é crime. “O fato do celular ter sido apreendido reforça a percepção de truculência desde o início da ação dos policiais, que é um caso isolado na PM, mas precisa ser apurado. Abordagem foi em via pública e, em via pública, todos podem ser filmados. O que não pode filmar é dentro da casa das pessoas. Na via pública pode filmar. E truculência policial deve ser filmada e enviada para a imprensa e para a corregedoria”, completou.