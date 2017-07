Resgatado no Caparaó, professor se alimentou de chocolate por quatro dias

Resgatado com vida depois de se perder por quatro dias na Serra do Caparaó, o professor Antônio Teodoro Dutra Junior, de 43 anos, contou detalhes do que fez para sobreviver neste período que ficou desaparecido. No último sábado (08), Antônio estava subindo o Pico da Bandeira pela trilha do Espírito Santo com um amigo e um grupo de 32 pessoas, quando se perdeu no retorno.

Durante o período em que ficou desaparecido, o professor contou que se alimentou de uma barra de chocolate meio amargo, que havia levado consigo na viagem. Ele chegou a procurar outras trilhas, como o curso do Rio Calçado para tentar chegar ao pé do Parque Nacional do Caparaó, mas não obteve sucesso.

Antônio Dutra só foi encontrado nesta quinta-feira, depois que uma das equipes encontrou meias e a embalagem do chocolate, deixados pelo professor. Cães farejadores auxiliaram nas buscas para refazer o caminho percorrido.

O professor está internado na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, onde está internado para observação e hidratação.

Mais informações sobre o resgate do professor e uma entrevista com ele, você acompanha no Jornal A Tribuna desta sexta-feira (14).

Weslei Radavelli