Resgate encontra pistas de professor desaparecido

Um grupo de pessoas que participa das buscas ao professor universitário Antônio Teodoro Dutra Júnior, 43, no Pico da Bandeira, na Região do Caparaó, encontrou nessa quarta-feira (12) uma pista que poderá direcionar os trabalhos de procura ao mineiro desaparecido desde o último domingo (9).

Segundo o irmão dele, o contador Aldrin Teodoro Dutra, um galho de árvore teria sido colocado intencionalmente sobre um rio dentro do parque, em território capixaba, num ponto bem afastado da trilha principal. “Acreditam que meu irmão possa ter utilizado esse galho para atravessar o rio, até porque é bem fora da trilha”, disse ele, animado e esperançoso.

Segundo ele, hoje as equipes retornam a esse ponto para retomar as buscas. Familiares do professor também contrataram condutores turísticos do parque.

“Temos uns 10 guias lá no alto ajudando. Nós os contratamos pois conhecem bem a região e sabem as regras do parque e não queremos agir de forma errada. Só quero encontrar meu irmão”, contou Aldrin.

Ele ficou o dia acompanhando as buscas da portaria de Alto Caparaó, em Minas Gerais. Já do lado capixaba, na portaria do distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, o outro irmão, Allisson Teodoro, e o pai, o ex-prefeito de Manhuaçu (MG) Antônio Teodoro Dutra, também tentam ajudar.

Além dos condutores contratados pela família, cerca de 40 pessoas participam das buscas, entre bombeiros do Espírito Santo e de Minas Gerais, brigadistas e funcionários do parque. As buscas contam também com reforço do helicóptero Harpia da Polícia Militar do Espírito Santo e de cães farejadores.

Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo Carlos Wagner Borges, ao todo, a área tem36 mil hectares e até essa quarta foi feita uma varrição em 12 mil hectares em área de trilha.

Antônio chegou ao parque pelo Espírito Santo no final da tarde de sábado (8), junto com um amigo. Eles subiram até o acampamento da Casa Queimada e por volta das 2h de domingo iniciaram a caminhada ao pico. Os dois se juntaram a um grupo de excursão de 38 pessoas.

O amigo contou que ficou ao lado de Antônio até pouco antes das 4h, depois se afastou e não o viu mais.

Reportagem: Alessandro de Paula e Verônica Aguiar