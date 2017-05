Responsável pela sede da Petrobras em Vitoria é um dos presos na 40ª fase da Lava Jato

Três ex-gerentes da Petrobras foram presos pela Polícia Federal nesta quinta-feira em cumprimento à 40ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Asfixia. Entre os presos está o ex-gerente executivo de engenharia Maurício Guedes de Oliveira, que era responsável pela sede da estatal em Vitória e substituiu Pedro Barusco no cargo. Também foram presos Márcio de Almeida Ferreira e um terceiro ex-gerente que fechou acordo de colaboração com a Lava Jato.

Segundo o Ministério Público Federal, eles faziam parte da área de Gás e Energia da estatal e receberam mais de R$ 100 milhões em propinas de empreiteiras e de operadores financeiros. Em troca desses pagamentos, os ex-gerentes beneficiavam as empreiteiras em contratos com a Petrobras por meio de direcionamento de licitação. O grupo fraudou, de acordo com a Procuradoria, mais de uma dezena de concorrências de grande porte da estatal.

Também há os representantes das empresas Marivaldo do Rozario Escalfoni e Paulo Roberto Gomes Fernandes. As apurações usaram depoimentos de delatores e quebrou o sigilo bancário, fiscal e telemático dos investigados.

Eles teriam recebido propina até 2016, mesmo após a deflagração da Lava Jato. Um dos delatores é o ex-gerente de empreendimentos da área de Gás e Energia Edison Krummenauer, que reconheceu ter recebido aproximadamente R$ 15 milhões no esquema. Segundo os investigadores, o esquema prosseguiu até junho de 2016, mesmo após a deflagração da Lava Jato e a saída dos suspeitos de seus cargos na empresa.

As apurações usaram depoimentos de delatores e a quebra do sigilo bancário, fiscal e telemático dos investigados. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, sendo dois de prisão preventiva, dois de prisão temporária e cinco de condução coercitiva. As medidas estão sendo realizadas no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

Segundo nota da PF, o nome Asfixia “é uma referência a tentativa de cessar as fraudes e o desvio de recursos públicos em áreas da Petrobras destinadas a produção, distribuição e comercialização de gás combustível”. Os investigados vão responder por crimes de corrupção, fraude em licitações, evasão de divisas, lavagem de dinheiro dentre outros. Os presos serão levados para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.

Com informações da Folha Press