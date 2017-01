Restaurante Popular é fechado em Vitória

O Restaurante Popular de Vitória, na Ilha de Santa Maria, que oferecia almoço a R$ 1, foi fechado nessa segunda-feira (2) após o contrato com a empresa que fazia as refeições não ter sido renovado pela prefeitura. A previsão é que o local volte a funcionar no segundo semestre deste ano.

A secretária municipal interina de Assistência Social, Iohana Kroehling, explicou que a nova licitação passará por reformulação e atenderá, prioritariamente, os moradores da capital com perfil para serem beneficiários da política da assistência social.

“O Restaurante Popular de Vitória é o único em funcionamento no Estado e, segundo levantamento realizado pela equipe da secretaria, atende pessoas de toda a Grande Vitória. Com a crise financeira, esse modelo se tornou inviável. Por isso, vamos abrir um processo licitatório em novos moldes para beneficiar, prioritariamente, a população que mais necessita e está vinculada aos programas sociais da prefeitura”, disse.

Iohana explicou ainda que antes do fechamento do restaurante uma proposta foi feita para a empresa que realizava o serviço, entretanto, não houve consenso, o que culminou com a não renovação do contrato.

“Tivemos reunião com a empresa parceira e, ao final do encontro, ela optou por encerrar o contrato sob a alegação de que não era interessante para ela a proposta apresentada pela Prefeitura de Vitória”, justificou.

O Restaurante Popular de Vitória foi implantado em 2005 e tem como público-alvo pessoas em situação de rua, trabalhadores formais e informais de baixa renda, aposentados e estudantes.

No local, eram fornecidas, em média, 1.330 refeições por dia, de segunda a sexta-feira. De acordo com um levantamento realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), 65% dos usuários não são moradores de Vitória.

Segundo a Semas, as pessoas em situação de rua não vão ficar desamparadas, pois se alimentam no Centro de Referência Especializado em População de Rua (Centro Pop), no bairro Mário Cypreste, com capacidade para 100 refeições diárias.

Reportagem: Rayza Fontes