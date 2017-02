Após dez horas, reunião termina sem acordo

À 1h15 desta madrugada finalmente acabou a reunião entre governo e representantes das mulheres e das associações de policias militares. A greve continua.

Mais cedo, nervosismo, gritos e impasse. Representantes dos policiais militares deixaram a reunião com membros do governo aos gritos de “não tem acordo” e a “greve continua”. Um policial militar gritou “aquartelamento”.

Hartung fala em reestruturação da PM

Em entrevista à jornalista Miriam Leitão, na Globo News, o governador Paulo Hartung declarou que será feita uma “reestruturação profunda” da Polícia Militar (PM) do Espírito Santo. A entrevista foi ao ar ao mesmo tempo em que ocorria a negociação com representantes de PMs no Palácio da Fonte Grande, no Centro da cidade.

O governador citou também informações de que a manifestação dos policiais militares estava programada para o Carnaval, mas teria sido antecipada em virtude de sua ida para São Paulo no último final de semana para tratar problemas de saúde. Essa informação confirma nota publicada pela coluna Plenário dessa quinta-feira (9), em A Tribuna.

Reunião

Uma onda de áudios com supostas propostas do governo para por fim à greve da Polícia Militar tomou conta das redes sociais na noite desta quinta-feira (9). Os áudios compartilhados via internet e rede social trazem desde reajustes superiores a 40% nos salários a “informações” sobre a negativa do governo em propor qualquer coisa.

O conteúdo das gravações não foi confirmado oficialmente. A reunião entre representantes do movimento de familiares dos policiais militares e membros do Governo já dura mais de nove horas.

A negociação pelo fim da paralisação da Polícia Militar (PM), que começou no sábado (4), teve início por volta das 14h30 dessa quinta. Ela aconteceu no Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória.

Na noite dessa quarta (8), os dois lados já haviam se encontrado em uma reunião que durou aproximadamente três horas e foi encerrada sem um acordo.