Réveillon sem fogos em Marataízes

A cidade de Marataízes não terá queima de fogos na noite de sábado (31), no Réveillon. A Prefeitura da cidade divulgou um comunicado em seu site nesta segunda-feira (26) em que informa sobre a programação.

Segundo o comunicado, a queima de fogos não será realizada devido à “grave crise que econômica vivida pelo município nos últimos anos”.

A virada de ano novo na cidade vai contar com shows na Praia Central na sexta-feira (30) com David Babim, Agitaê e Banda Auge. No sábado, a programação tem Banda Abadart e Beto Kauê.