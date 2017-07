Rhodolfo tem 100% de aproveitamento, mas lesão preocupa Fla por sequência

Apesar da vitória sobre o Vasco no último sábado (08), o Flamengo saiu de campo preocupado com a situação de alguns atletas, pensando na próxima partida pelo Campeonato Brasileiro. Dentre estes atletas, está o zagueiro Rhodolfo, que foi substituído no decorrer da partida, por problema físico.

Após avaliação realizada nesta segunda-feira (10), o camisa 44 foi constatado com lesão no adutor esquerdo. A assessoria do clube não deu previsão de volta ao atleta. Além dele, Réver, Leo Duarte e Guerrero também serão reavaliados. A situação do camisa 9, aparentemente, é a de menor gravidade, apesar disso, ele é desfalque certo para o próximo jogo, suspenso por cartões amarelos.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará o Grêmio, na Ilha do Urubu, jogo que definirá o 2º colocado na tabela da competição. O rubro negro está com 23, apenas 1 ponto acima do time gaúcho. O duelo está marcado para quinta-feira (13), às 19h30.

da Redação, com informações de agências de notícias