Risco de falta de água em Guarapari

Guarapari está lotada de turistas ansiosos por passar a virada do ano na praia. Entretanto, se não houver economia de água, os primeiros dias do ano podem ser de torneiras secas.

A Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) divulgou um alerta nessa sexta-feira (30) de que o consumo de água em Guarapari está muito alto. Com isso, pode vir a faltar água na cidade durante o verão. Segundo a empresa, o consumo registrado nos últimos 15 dias no balneário foi 60% maior.

A Cesan explicou que, no momento, não falta água, mas pode vir a faltar. A empresa, no entanto, destacou que ainda não há como prever quando o problema poderia começar. Por isso, a concessionária pediu à população para reduzir o consumo de água.

No último dia 23, um conjunto de medidas foi adotado para prevenir problemas no abastecimento na alta temporada.

O presidente da Cesan, Pablo Andreão, comemorou o aumento da oferta de água na Cidade Saúde, após a inauguração do novo reservatório, com capacidade para 5 milhões de litros de água.

Apesar disso, ele alertou para a importância de se reduzir o consumo.

“Estamos praticamente dobrando a capacidade de produção de água em Guarapari. Além de reforçar o abastecimento no verão, as obras preparam a cidade para os períodos de seca, que têm se tornado cada vez mais longos devido às mudanças climáticas e à degradação do meio ambiente. Por isso, temos que ser prudentes e permanecer atentos, mantendo os hábitos de controle e redução do consumo de água”, afirmou.

Turistas e moradores já estão se preparando e, além de economizar, eles também estocam água para evitar o sufoco. Na casa da família Damião, que veio de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, até os baldinhos de praia das crianças estão cheios de água potável, e quem demora mais de sete minutos no banho é punido: vai ter que lavar a louça do almoço ou do jantar.

“É a terceira vez que viemos com a família toda para Guarapari e a notícia de que pode faltar água sempre preocupa. Mas, antes mesmo de qualquer alerta, a gente já estava se preparando, porque no ano passado sofremos com isso. Para controlar uma casa com 12 pessoas, tem que ter regra, e aqui até os minutos de banho são contados”, brincou o aposentado Marcos Aurélio Silva Damião.

