Rivais se reencontram no Maracanã após quase 2 anos

Após quase dois anos, o Maracanã será novamente palco do Clássico dos Milhões. Vasco e Flamengo não se enfrentam no estádio desde 27 de setembro de 2015. O retorno será neste sábado (8), às 18h30, em duelo válido pelas semifinais da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca.

As duas equipes se enfrentaram cinco vezes durante o período em que estiveram longe do Maracanã; um jogo ocorreu em Volta Redonda, outros dois no Mané Garrincha, um em Manaus e outro na casa vascaína, o estádio de São Januário.

O último confronto entre os times foi o empate em 2 a 2 em Brasília, pelo Estadual, no qual Luís Fabiano foi expulso por empurrar o árbitro Luís Antônio Silva Santos. Por conta do incidente, o atacante foi punido em quatro partidos pelo TJD-RJ (Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro) e não estará em campo neste final de semana. O substituto deverá ser Muriqui, já que o reserva direto Thalles ainda se recupera de um entorse no tornozelo.

Apesar de possuir a vantagem do empate na classificação, a vontade da equipe vascaína é por conquistar a vitória; ao menos, é o que Martín Silva garantiu. “Não é a mesma coisa classificar empatando. Queremos a vitória, mas é claro que em um clássico, o empate é uma vantagem. Dentro de campo a gente acaba esquecendo um pouco disso, porque queremos a vitória e assim vai ser”, disse o goleiro uruguaio. E comemorou a volta ao Maracanã: “Fica melhor jogar em um estádio como o Maracanã, porque o Carioca carece de uma estrutura boa. Tem poucos estádios para receber clássicos.

O último clássico que eu joguei foi em Volta Redonda, com pouca torcida, longe daqui, isso diminui a magnitude do clássico.” Se para o rival um empate basta, para o Flamengo só a vitória interessa. Para tal, a equipe rubro-negra já está concentrada no Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio.

Na tarde desta sexta-feira (7), o técnico Zé Ricardo comandou o último treino antes do confronto; num primeiro momento, físico e, posteriormente, o tático. Os jogadores concentraram esforços principalmente em movimentação ofensiva e posicionamento defensivo, além de treino de bolas paradas. Na próxima quarta-feira (12), o Flamengo terá um compromisso pela Taça Libertadores; duelo com Atlético-PR.

Apesar disso, o treinador não deverá poupar os principais titulares da temporada. Apenas o atacante Éverton, que ainda se recupera de uma pancada, deverá desfalcar a equipe. Os resultados deste fim de semana não não alteram as semifinais do Campeonato Carioca, em que o Vasco irá encarar o Fluminense, e o Flamengo, o Botafogo.

Vasco: Martín Silva, Gilberto, Rafael Marques, Rodrigo e Henrique; Jean, Douglas, Andrezinho, Nenê e Yago Pikachu; Muriqui. Téc.: Milton Mendes

Flamengo: Muralha; Rodinei, Réver, Donatti, Trauco; Araújo, Arão, Diego; Mancuello, Gabriel e Guerrero. Técnico: Zé Ricardo Estádio: Maracanã Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães NA TV 18h30 Pay-per-view