Robbie Williams foi um dos assuntos mais comentados no Twitter ao usar álcool em gel para limpar as mãos após tocar no público que conferia o seu show no Ano Novo de Londres. Os internautas também interpretaram que enquanto limpava a mãos o cantor fez cara de nojo. O evento estava sendo transmitido pela BBC.

“Não entendo a graça desse maluco limpando as mãos no palco com um gel que ele tinha com ele no palco”, escreveu um internauta.

Veja o vídeo: