Rodosol inicia obras para reduzir engarrafamentos na Terceira Ponte

A RodoSol informou que vai iniciar nesta semana obras com o intuito de minimizar impactos no trânsito causados por panes, acidentes ou incidentes graves na Terceira Ponte.

Com a obra, a ponte passará a contar com quatro aberturas nas medianas de concreto que separam as faixas dos dois sentidos no meio da via. Em cada uma delas, será instalado um portão metálico, chamado Gate Guard.

As obras serão realizadas das 23h às 5h para que não sejam necessárias interdições nos horários de maior movimento. A previsão é que sejam concluídas em 45 dias.

A Rodovia do Sol também está passando por intervenções para realização das obras de conserva especial. O trabalho é resultado dos testes que avaliam a qualidade do pavimento, realizados a cada dois anos, e verificam, entre outros pontos, o índice de irregularidade da pista e a resistência do pavimento. A previsão é que os 67,5 quilômetros sejam reparados até janeiro de 2018.