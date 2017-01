Romário emagrece após cirurgia para diabetes

O visual de Romário chamou a atenção na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste fim de semana. O baixinho emagreceu dez quilos após passar por uma cirurgia há 45 dias com o objetivo de reduzir a diabetes.

“Minha diabetes chegou a 400, então eu decidi fazer essa cirurgia com o doutor Ludovico. Perdi uns 10 quilos. Estava com quase 80 quilos e hoje estou com 70, 69. Eu não tinha esse peso há uns 15 anos. Agora tenho feito tudo que os médicos têm pedido. Me alimentando muito bem. Parei de perder peso tem uns cinco dias”, contou.

O novo visual de Romário foi assunto entre amigos e parceiros de futevôlei. O ex-jogador passou por uma cirurgia que aproxima o íleo, parte final do intestino delgado, ao estômago. Desta forma, é estimulada a ação da insulina no pâncreas, diminuindo o diabetes. O procedimento foi realizado pelo médico goiano Áureo Ludovico de Paula.