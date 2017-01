Ronda Rousey tem casa pichada e é vista pela primeira vez após derrota

A lutadora Ronda Rousey apareceu pela primeira vez após sua derrota para Amanda Nunes em 31 de dezembro. Ronda foi flagrada na terça-feira (10) deixando sua casa em Venice Beach, nos Estados Unidos, para ver o estrago feito por pichadores no muro externo da residência. As imagens foram divulgadas pelo jornal Daily Mail.

Ronda estava em um período de reclusão após perder a luta principal do UFC 207 para a brasileira. Ela não exibe mais as marcas do nocaute que sofreu da “Leoa”, que deu 47 golpes em 48 segundos. A derrota por nocaute foi a segunda de sua carreira, e desde então, a lutadora tem evitado aparecer em público.

No entanto, ela voltou a aparecer nas redes sociais. Na segunda-feira (9), Ronda publicou uma frase da escritora J.K. Rowling, autora da série Harry Potter. “E o fundo do poço se torna a fundação sólida sobre a qual eu reconstruí minha vida”, escreveu.