Rotativo começa a valer em Campo Grande

Começa nesta segunda-feira (9) a cobrança do rotativo em Cariacica. Os motoristas e motociclistas que circulam pela região da avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, devem ficar atentos às novas regras. O sistema de rotativo será todo digital e não haverá parquímetros, como acontece em outros municípios da Grande Vitória. Uma hora para carros vai custar R$ 2 e para motos, R$ 1.

Na primeira etapa da implantação do rotativo, serão 1.200 vagas em Campo Grande. Até o final do ano, serão 1.500 vagas em todo o município, sendo 300 do total para motos.

De acordo com o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento de Cariacica (Idesc), Albuíno Azeredo Júnior, o motorista e motociclista terá quatro modos para comprar crédito. “Uma das opções é por aplicativo de celular; ou pelo site oficial (www.rotativocariacica.com.br); com os monitores do sistema que ficam nas ruas ou, ainda, por meio de compra de crédito em lojas cadastradas no bairro”, explicou.

O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas; e aos sábados, das 8 às 14horas. O tempo máximo de permanência na vaga é de duas horas. O diretor do Idesc afirmou que o rotativo também irá abranger os bairros Itacibá, Jardim América e Cariacica-Sede, ainda neste ano. “O rotativo era um pedido da comunidade,

dos lojistas e da associação de moradores do bairro. A Expedito Garcia, onde foram criadas vagas, é um local com grande fluxo de carros por causa do comércio, por isso será o primeiro bairro a receber o sistema.”

Azeredo disse ainda que a ideia é que o rotativo melhore o fluxo e aumente o número de vagas de estacionamento na região. “Essa é uma maneira de organizar o trânsito”, destacou.

Serão duas áreas de estacionamento, conhecidas como zona azul – área em que o estacionamento rotativo é cobrado; e zona Branca, com vagas de curta permanência, onde o tempo máximo será de 15 minutos.

Lorrany Martins

Confira a reportagem completa no Jornal A Tribuna