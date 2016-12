Safadão ganha presente de 100 mil da esposa

No Natal de 2016, os brasileiros gastariam em média R$ 109,81 com presentes de natal, de acordo com pesquisa de intenção de compras do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e da CNDL (Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas). Mas, o Papai Noel foi mais generoso com Wesley Safadão, e o cantor foi presenteado com um carro estimado em R$100 MIL reais.

O presente foi dado pela mulher de Safadão, Thyane Dantas. Do lado de fora de casa, Wesley se surpreendeu ao ver o presente em um caminhão, todo decorado com balões vermelhos.

“Pode entrar, meu presentinho de Natal!”, comemorou o cantor no Snapchat. O modelo escolhido por Thyane é um minicooper, que pode custar na faixa de R$ 100 mil, dependendo da configuração do carro.