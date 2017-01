Sai calendário de pagamento em Vitória

Os servidores municipais de Vitória já vão começar 2017 com uma boa notícia. A prefeitura divulgou o cronograma com as datas de todos os pagamentos até dezembro.

Segundo o prefeito reeleito, Luciano Rezende, a iniciativa visa dar conforto ao servidor, que terá como programar as suas contas, além de garantir maior confiança no equilíbrio financeiro da administração municipal e na gestão dos recursos públicos.

O secretário municipal de Administração de Vitória, Silvanio José de Souza Magno Filho, destacou que a antecipação do calendário é também uma forma de valorizar o servidor.

“Mesmo na atual situação econômica que o País atravessa, a prefeitura repete o ato de anos anteriores de divulgar o calendário de pagamento, reforçando o compromisso de valorizar os servidores”, destacou.

Confira o calendário:

Na Prefeitura da Serra, a previsão é de que a divulgação do calendário de pagamento dos servidores municipais para 2017 seja feita até o dia 20 deste mês.

Já a Prefeitura de Vila Velha informou que o decreto com o cronograma de pagamento do funcionalismo municipal está em elaboração, mas adiantou será feito dentro do mês trabalhado.

A Prefeitura de Cariacica não se manifestou sobre o cronograma de pagamentos dos servidores municipais para este ano.

Reportagem: Rayza Fontes