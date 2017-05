Sambista morre de problemas renais

O sambista Almir Guineto morreu na manhã desta sexta-feira (5) aos 70 anos. Guineto morreu no Rio de Janeiro após sofrer complicações de problemas renais crônicos e diabetes. Ele realizava tratamento no Hospital Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Nas redes sociais, familiares agradeceram as orações e o carinho dos fãs e admiradores. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o enterro.

Almir Guineto lutava contra problemas renais crônicos nos últimos 15 meses, o que impossibilitou o cantor de assumir compromissos em shows e apresentações.

O cantor era uma dos fundadores do grupo Fundo de Quintal, criado no início dos anos 80. Ele foi diretor da Salgueiro, cavaquinista dos Originais do Samba, e seguiu carreira solo após o Fundo de Quintal lançar seu primeiro disco.