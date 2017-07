Sandy encanta o público ao interpretar “Evidências” ao lado do pai Xororó

A cantora Sandy, 34, esteve em Juiz de Fora (MG) com a sua turnê “Meu Canto” neste fim de semana. Sorte dos fãs presentes no Cine-Theatro Central, onde a artista se apresentou, que puderam escutá-la cantando “Evidências” junto com o pai, o cantor Xororó, 59. Ao lado do irmão Chitãozinho, 63, o pai de Sandy fez da canção um clássico do sertanejo.

O vídeo com trecho da música viralizou nas redes sociais. O sucesso da música é tanto que virou até meme. “Alguém lembra como aprendeu a cantar ‘Evidências’? Óbvio que não porque está no nosso código genético de brasileiro. Você já nasce sabendo”, dizem os internautas. Diz o refrão do clássico: “E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências.”

No seu Instagram, Sandy comemorou a parceria. “Peguei meu pai de surpresa pra dar uma canja mais do que especial… Coisa mais gostosa ter você cantando comigo, pai!”, escreveu a cantora. A “canja” não parou por ai.

Pai e filha também cantaram “A lenda”, sucesso dos anos 2000, quando Sandy ainda se apresentava com o irmão Junior, 33.

Agência Folhapress