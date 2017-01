Saque da poupança é o maior desde 1995 e supera depósito em R$ 41 bi

Em meio à crise econômica, os saques de recursos da caderneta de poupança somaram R$ 1,98 trilhão em 2016, o maior montante desde 1995, início da série histórica, informou nesta quinta-feira (5) o Banco Central (BC).

Como os depósitos totalizaram R$ 1,94 trilhão, a captação líquida da caderneta foi negativa em R$ 40,7 bilhões no ano passado, mostram os dados do BC. É a segunda vez desde 2005 que esse movimento acontece – no ano passado, o montante sacado da caderneta foi R$ 53,6 bilhões maior do que o depositado.

O ocorrido pode ser explicado pela elevação no número de desempregados e pelo aumento da inadimplência, além da baixa rentabilidade da poupança em relação a outros investimentos.

Em dezembro de 2016, a captação foi positiva em R$ 10,6 bilhões. Somente em 1999 e 2002 houve captação negativa no último mês do ano, que é sazonalmente positivo para a poupança, de acordo com as estatísticas do BC. O volume total aplicado, ou seja, o estoque da caderneta, recuou ao final de dezembro para R$ 664,9 bilhões. No fim do ano passado, estava em R$ 662,7 bilhões.

Reportagem: Maeli Prado (Folhapress)