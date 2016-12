As tardes do SBT vão ganhar uma nova atração em breve. A emissora voltará a exibir em 2017 o programa “Clube do Chaves”, que reúne os melhores personagens de Roberto Bolaños.

A data de estreia, dias de exibição e horários ainda não foram divulgados pelo SBT, que informou apenas que o programa será exibido à tarde.

Confira a chamada da volta do “Clube do Chaves”: