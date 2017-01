O astro de “O Exterminador do Futuro”, Arnold Schwarzenegger, trocou o estresse da sala de reuniões do reality show “O Aprendiz” pela serenidade da Cidade do Vaticano nessa quarta-feira (25), quando esteve, junto com a namorada Heather Milligan, na audiência-geral semanal do papa Francisco.

Vestido com um terno escuro e usando uma gravata verde, o ator, de 69 anos, nascido na Áustria e ex-político dos EUA, assistiu ao religioso fazer leituras e pediu ajuda em causas para salvar a natureza.