Secretário de Segurança Pública pede que unidades da PM sejam desobstruídas

O secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, pediu neste sábado (4) que os familiares de policiais militares que realizam protestos desobstruam a saída de carros e policiais dos Batalhões. Os manifestantes se concentram desde as 6 horas em frente aos Batalhões impedindo a saída de PMs.

Garcia faz um apelo aos familiares para que haja “o restabelecimento do lançamento de viaturas, que as unidades sejam desobstruídas, que os quartéis sejam abertos para que os policiais possam fazer seu trabalho”.

Em vídeo, o secretário destacou que o canal para comunicação com os manifestantes está aberto, e que já reuniu com representantes do movimento neste sábado, ouvindo suas reivindicações.

“É sabido que há um movimento de familiares, de mulheres, parentes e admiradores de policiais que estão indignados com a questão que envolve a queda do poder aquisitivo dos policiais como de resto vem acontecendo com todos os trabalhadores no Brasil. Esse momento, é um momento que a gente tenta estabelecer canais de diálogos. Acabei de sair de uma segunda reunião com represantes dos parentes, das mulheres, de admiradores de policiais militares, tentando levar a mensagem que é necessário restabelecer o diálogo, como de fato foi feito. Marcamos uma agenda com representantes do governo para a próxima segunda-feira, depois de amanhã, para tratar de assuntos relacionados aos movimentos para ouvir as indignações, as reivindicações, e ao mesmo tempo, para a gente tentar restabelecer a normalidade”, afirmou.

Veja o vídeo: