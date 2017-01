Sedu prorroga período de pré-matrícula da rede estadual de ensino

O período de pré-matrícula da rede pública estadual foi prorrogado até domingo (8), pela Secretaria de Estado de Educação (Sedu). A pré-matrícula deve ser feita pelo site www.educacao.es.gov.br, clicando no banner “Chamada Pública Escolar 2017”. O resultado da chamada pública será divulgado no site da Sedu em 30 de janeiro.

A pré-matrícula é voltada para estudantes do Ensino Regular, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e para todas as unidades do Programa Escola Viva. Os estudantes matriculados nas redes públicas municipais, federal ou privada podem solicitar uma vaga na rede estadual, assim como estudantes que não estão matriculados em qualquer uma das redes de ensino.

Para solicitar a pré-matrícula, o estudante deve escolher até cinco opções de unidades escolares onde deseja ingressar. As vagas são distribuídas de acordo com critérios adotados pela rede estadual, em ordem de prioridade, como: estudante com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; estudante que reside próximo à unidade escolar pleiteada, desde que tenha vaga; estudante que tenha irmão(s) estudando nessa unidade escolar, desde que tenha vaga, e aluno com menor idade.

O estudante que não tiver acesso à internet pode se dirigir a uma das escolas estaduais para solicitar a matrícula.

A efetivação da matrícula acontece entre os dias 30 de janeiro a 03 de fevereiro. O estudante, seus pais ou responsáveis devem comparecer à secretaria escolar da unidade em que foi conseguida a vaga e apresentar cópias dos documentos: Certidão de nascimento ou de casamento; Histórico escolar ou declaração de conclusão de série/ano; Comprovante de residência original como IPTU, fatura de energia, de água, de telefone, de contrato de locação; Título de eleitor e certificado de alistamento militar (sexo masculino) para os alunos maiores de 18 anos; Laudo médico para os alunos com deficiência e com transtornos globais do desenvolvimento, e RG e/ou CPF, caso o aluno possua.