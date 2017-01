Seis apostas dividem prêmio de quase R$ 221 milhões da Mega da Virada

O ano começou com novos milionários no Brasil. Seis apostas acertaram os seis números do concurso nº 1.890 da Mega da Virada e dividirão o prêmio total de R$ 220.984.549,32.

As dezenas sorteadas na noite deste sábado (31) foram 05, 11, 22, 24, 51 e 53. As apostas que marcaram todos esses números levarão mais de R$ 36,8 milhões cada. Os ganhadores da Sena são de Salvador (BA), Fortaleza (CE), Trizidela do Vale (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS) e Fazenda Vilanova (RS).

Mas 2017 também inicia mais leve para os brasileiros que acertaram apenas cinco números do jogo. Mais de mil apostas acertaram a quina. O valor a ser pago para cada um é R$ 25.481,21. Já os que marcaram apenas quatro número corretos, o prêmio será de R$ 485,30 para cada.

Desde o dia 31 de outubro, a Mega da Virada 2016 recebeu 210.248.379 apostas de todo o país e arrecadou o total de R$ 735.869.326,50.

A Mega da Virada

A Mega da Virada surgiu em 2008 como a edição especial da loteria que entrega os maiores valores aos seus apostadores. O sorteio acontece sempre na véspera de ano novo, no dia 31 de dezembro. Assim como todos outros sorteios especiais da Mega Sena, o prêmio não acumula. Não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números, e assim sucessivamente.