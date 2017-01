Seis pessoas presas tentando furtar banco

Seis pessoas foram presas entre a noite dessa sexta-feira (20) e a madrugada deste sábado (21) por tentativa de furto a um banco em Vila Velha.

Policiais que estavam no bairro Cobilândia receberam a informação de que indivíduos estariam tentando furtar um banco na região e foram até o local. Quando eles chegaram, dois homens que já estavam dentro do banco tentaram fugir, deixando para traz uma sacola com ferramentas. Eles foram alcançados e detidos pelo policiais.

Em seguida a equipe avistou um carro que serviria de fuga para os bandidos. O motorista abandonou o veículo e conseguiu fugir a pé. Dentro do carro foram encontrados três mochilas, uma bomba hidráulica de expansor, um expansor, uma furadeira eletromagnética, um transformador, seis brocas serra copo, um tensiômetro, um esmerilhadeira, cinco discos de corte, um desengripante, duas fitas isolante, duas chaves de fenda, um alicate de corte, um alicate de pressão, um faca, um fio adaptador, nove chaves, um troca de disco, um par de luva de raspa, um pé de cabra, uma extensão, um celular e R$352.

Os policiais continuaram a fazer buscas na região e, com após receberem mais informações, localizaram e detiveram mais quatro pessoas envolvidas na tentativa de furto ao banco. Todas foram encaminhadas à 2ª Delegacia Regional.