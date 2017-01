Selo-desconto em A Tribuna para o Baile do Comandante

Na próxima quarta-feira, dia 04 de janeiro, o jornal A Tribuna publicará selo-desconto para o melhor baile do Estado, no projeto de verão da Pedreira: o Baile do Comandante, Edição Premium.

O evento será marcado por estrutura diferenciada e decoração luxuosa, além de grandes atrações no comando do som: MC Delano, MC TH, MC Livinho, ModestiaParte, Class A, MC Maneirinho, G15, Filipe Ret e Dj Tubarão.

Os leitores de A Tribuna poderão comprar ingressos de pista com R$70,00 de desconto (de R$120,00 por R$50,00), apresentando o anúncio que será publicado exclusivamente nesta quarta-feira.

A promoção é válida para um lote de 300 ingressos de pista, ou até o dia 05/01/17, e é limitada a 1 ingresso por CPF/cupom.

PONTOS DE VENDA: Loja Acesso Vip (Shopping Vitória e Jump Surf Street (Guarapari)

O show acontece dia 06 de janeiro de 2017, sexta-feira, na Pedreira, em Guarapari. Este valor de R$50,00 é ÚNICO, inclusive para pessoas com direito a meia entrada.

SERVIÇO:

Evento: Baile do Comandante

Data: 06 de Janeiro de 2017

Local: Arena Pedreira

Horário de abertura dos portões: 21h

Classificação: 16 anos / Acesso ao Open Bar e Backstage: 18 anos