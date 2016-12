Semáforos liberados para evitar engarrafamentos em Guarapari

Devido aos engarrafamentos que costumam se formar em Guarapari durante o verão, a Secretaria Municipal de Fiscalização resolveu liberar, a partir desta sexta-feira (30), seis semáforos da Rodovia do Sol, em uma das entradas da cidade.

Os semáforos estão localizados entre a sede do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros e a entrada para a

prefeitura, no bairro Santa Rosa.

Segundo o secretário municipal de Fiscalização, Danilo Bastos, entre o final deste mês até o Carnaval, o fluxo de carros aumenta consideravelmente na cidade e com os semáforos da Rodovia do Sol operando em sistema de alerta, o trânsito flui melhor.

“A medida é adotada há quatro anos e vimos que é importante liberar os semáforos de uma das entradas para a cidade. É grande o número de carros que chega e, com as paradas em cada semáforo, o trânsito não flui”, explicou Bastos.

“É importante que as pessoas respeitem as sinalizações, os limites de velocidade e demais determinações do Código de Trânsito Brasileiro, além de terem atenção redobrada, para que o trânsito possa fluir sem interrupções”, completou o secretário.

Bastos destacou que nos anos anteriores a medida foi adotada até o fim do Carnaval, mas devido à

mudança de governo, no próximo domingo, vai depender da próxima gestão se os semáforos continuarão em sistema de alerta.

O prefeito eleito, Edson Magalhães, ainda não decidiu se vai manter a medida. Se o trânsito de veículos flui melhor, quem precisa atravessar na principal avenida do bairro Aeroporto reclama.

A farmacêutica Renata Santos, 45, que trabalha na região, diz que os pedestres não conseguem atravéssar. “A rodovia, por si só, já é muito perigosa para os pedestres, e com os semáforos em sistema de alerta, os pedestres precisam contar com a boa vontade dos motoristas em parar ”, observou.

E entre os motoristas também há quem observa que, apesar do trânsito fluir, fica mais perigoso. “Quem segue pela principal tem mais facilidade, mas para fazer uma conversão e entrar em alguma rua, os cruzamentos ficam perigosos”, disse o representante comercial Welton Santos, 25.

Reportagem de Roberta Bourguignon