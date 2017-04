Servidores do Estado vão ter 4 dias de feriadão

O feriado da Semana Santa vai ser prolongado para os servidores públicos do Governo do Estado e de alguns municípios da Grande Vitória como Cariacica e Serra.

Nessas repartições, quinta-feira (13) já não haverá expediente, pois foi decretado ponto facultativo. Nesse período funcionarão os serviços essenciais, como delegacias, hospitais e pronto-atendimentos. Contudo, nas escolas municipais e estaduais, as aulas estão mantidas na quinta.

O decreto sobre ponto facultativo do governo do Estado não valerá para o Faça Fácil Cariacica, que funcionará na quinta, das 8h às 17h, e no sábado (15), das 8h às 13h.

Já em Vitória e Vila Velha o funcionamento será normal na quinta-feira. Na sexta feira (14), só funcionarão os serviços essenciais dos municípios da Grande Vitória e da Rede Estadual.

Reportagem: Verônica Aguiar