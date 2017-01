Sesa pede mais 500 mil doses da vacina contra febre amarela

Com a confirmação da morte de macacos contaminados com o vírus da febre amarela em Irupi e Colatina, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) solicitou ao Ministério da Saúde neste sábado (21) o envio de mais 500 mil doses da vacina contra a doença para o Espírito Santo.

Nessa sexta-feira (20), a Sesa, já havia anunciado o pedido de outras 500 mil doses, o que totaliza 1 milhão de novas doses da vacina que devem chegar ao Espírito Santo nos próximos dias.

Deve se vacinar quem vai viajar para estados onde há risco de contagio ou para as áreas ruais dos 37 municípios capixabas onde os moradores já estão sendo ou começarão a ser imunizados. São eles: Água Doce do Norte, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Brejetuba, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Laranja da Terra, Mantenópolis, Montanha, Mucurici, Pancas, Afonso Cláudio, Ecoporanga, Colatina, Itaguaçu, Governador Lindenberg, Conceição de Castelo, Venda Nova do Imigrante, São Roque do Canaã, São Gabriel da Palha, Marilândia, Domingos Martins, Itarana, Santa Teresa, Castelo, Iconha, Muniz Freire, Águia Branca, São Domingos do Norte, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá.