Sete são conduzidos à delegacia por racismo contra filha de Gagliasso

Dois adolescentes confessaram envolvimento nos ataques raciais sofridos pela filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Eles foram apreendidos durante a “Operação Gagliasso”, deflagrada pelas polícias Civil do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Celulares foram apreendidos e sete pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos. Um adolescente de 17 anos confessou ser um dos autores das ofensas contra Titi, de 3 anos. De acordo com a polícia, ele contou que uma adolescente de 14 anos criou um perfil falso na rede social para fazer as ofensas. Em conversa com a polícia, a menina confessou o envolvimento.

Os dois menores vão responder por ato infracional. As diligências continuam e os conduzidos estão sendo ouvidos. Novos envolvidos nos ataques podem ser identificados.