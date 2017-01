Shopping é evacuado após incêndio em praça de alimentação; veja o vídeo

Um princípio de incêndio assustou frequentadores do Shopping Norte Sul, localizado em Jardim Camburi, Vitória, na noite desta quinta-feira (5).

De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo. Policiais Militares também estiveram no local para ajudar a evacuar o shopping. Houve correria e diversas pessoas se aglomeraram do lado de fora do estabelecimento para acompanhar o trabalho dos bombeiros.

“Eu e minha esposa estávamos entrando no shopping com meu filho de um ano e três meses quando vi a fumaça. Depois, algumas pessoas saíram gritando que estava pegando fogo. Subiu um cheiro de queimado e eu saí de lá rápido por causa do meu filho. Dois minutos depois as pessoas já começaram a sair em maior quantidade”, contou o motorista Elvis Novais Davel.

De acordo com informações passadas por uma pessoa que estava no cinema do shopping, o fogo começou em uma churrasqueira de um restaurante na praça de alimentação. Não há informações de feridos. O shopping foi evacuado por precaução, pois não era possível saber a proporção do incêndio. As causas do incêndio serão apuradas.

Veja o vídeo do momento do incêndio: