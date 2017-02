Shoppings Centers da Grande Vitória fecham nesta tarde

Os shoppings centers da Grande Vitória estão encerrando suas atividades mais cedo nesta segunda-feira (6). Os centros comerciais anunciaram nas redes sociais que fechariam mais cedo devido à paralisação dos ônibus e da falta de segurança pela falta de policiamento nas ruas.

O primeiro shopping a fechar nesta tarde foi o Boulevard Shopping Vila Velha, que anunciou o fim do atendimento a partir de 13 horas. “Diante das situações que afetam a segurança do nosso Estado e do comércio, em particular, informamos que nesta segunda-feira (06) o Boulevard Shopping Vila Velha encerrará seu atendimento ao público às 13h. A medida foi tomada visando a segurança de todos os colaboradores do shopping, clientes e visitantes”, diz nota.

Os Shoppings da Sá Cavalcante: Praia da Costa em Vila Velha, Moxuara em Cariacica, Monserrat e Mestre Álvaro na Serra, vão fechar às 14 horas, visando a segurança. “Os Shoppings da Sá Cavalcante (Praia da Costa em Vila Velha, Moxuara em Cariacica, Montserrat na Serra, e Mestre Álvaro na divisa de Vitória/Serra) estarão encerrando suas atividades, excepcionalmente nesta segunda-feira, 06 de fevereiro, mais cedo, às 14h. A decisão foi tomada em função da paralisação dos ônibus visando garantir a segurança de seus clientes, lojistas e colaboradores no trajeto de volta para suas residências”, informou.

Em Vitória, o Shopping Vitória também vai encerrar suas atividades às 14 horas. “O Shopping Vitória informa que encerrará as suas atividades às 14 horas desta segunda-feira, 6 de fevereiro. A decisão visa garantir a segurança de funcionários, lojistas e clientes e se faz necessária devido à ausência de patrulhamento nas ruas da Grande Vitória”, diz nota.

O Shopping Vila Velha vai manter seu funcionamento como horário facultativo a partir das 14 horas. Segundo a assessoria do centro comercial, a decisão foi tomada devido a falta de transporte. Até o momento, o funcionamento do shopping é mantido em horário normal, das 10 às 22 horas, na terça-feira (7).