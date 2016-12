Shows e queima de fogos na virada do ano no Estado

A chegada de 2017 será celebrada com festas e shows em várias cidades do litoral capixaba. Serão 34 shows gratuitos nos balneários, incluindo atrações nacionais, como a banda Babado Novo, que vai comandar a festa de Réveillon na Praia de Marobá, em Presidente Kennedy.

A noite de sábado (31) em Conceição da Barra vai contar com a presença da banda Patrulha do Samba e da cantora Kelly Muniz. Além das atrações musicais, a festa terá queima de fogos.

Em Vitória, a festa da virada em Camburi terá a apresentação das bandas Trilha e Feijão Balanço. A queima de fogos vai durar 7 minutos e será realizada a partir de duas balsas, posicionadas a cerca de 200 metros da praia. Mais de 200 mil pessoas são esperadas para curtir o Réveillon em Camburi, de acordo com a Prefeitura de Vitória.

A virada do ano também tem festa com queima de fogos em Santo Antônio, em Vitória. A queima de fogos terá 4 minutos. A partir das 20h30 de sábado, se apresentam o cantor Joka’s do Samba e a dupla sertaneja Wendel e Erik.

Fundão, Serra, Guarapari, Anchieta e Piúma também têm programações especiais para a virada de ano.

