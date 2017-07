Sindicato e Federação dos Jornalistas repudiam prisão de repórter capixaba

O Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo (Sindijornalistas) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) emitiram nota repudiando a ação da Polícia Militar do Estado, depois que o repórter Vinícius Arruda, de um veículo de comunicação da Grande Vitória, foi detido. O jornalista estava a caminho do trabalho quando viu uma abordagem que considerou truculenta.

A nota assinada pelo Sindijornalistas e pela Fenaj diz que as entidades se sentem “perplexas com mais uma atitude intimidatória de agentes públicos do Estado que nada mais são do que um atentado à Liberdade de Imprensa e ao direito do profissional exercer sua profissão”.

A nota fala ainda em um suposto compromisso, firmado pelo secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, que em reunião – em 2013 – com a direção do Sindicato dos Jornalistas afirmou categoricamente que sempre respeitaria jornalistas que se identificassem ao filmar qualquer ação policial em vias públicas, como foi o caso.

“Esperamos que o governo do Estado reveja esta posição autoritária e descabida das forças de segurança do Espírito Santo, que, ao invés de investir contra trabalhadores, garanta a segurança para todos os capixabas. O Espírito Santo continua ocupando altas posições no ranking de homicídios e assaltos ocorridos no país, bem como, há 10 anos está entre os primeiros lugares em violência”, diz a nota, assinada pelas organizações.

Vinícius Arruda permanece detido na Delegacia de Polícia Civil, em Vitória.

Resposta das autoridades

Também em nota, o Governo do Estado informou que “repudia qualquer ação intimidatória contra jornalistas no exercício da função, preza pela liberdade de expressão e reconhece o trabalho dos jornalistas como essencial na construção da democracia”. A nota diz ainda que “a Polícia Civil está acompanhando o caso, a Secretaria de Estado de Comunicação também. Ambos estão em diálogo com o Sindicado dos Jornalistas do Espírito Santo e o jornalista Vinícius para que os fatos sejam apurados”.

