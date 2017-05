Sobe para 10 total de veículos incendiados nesta terça no Rio

Subiu para dez o número de veículos incendiados no Rio de Janeiro e na rodovia BR 040 (Rio-Petrópolis), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação orquestrada por moradores, a mando de criminosos da Cidade Ata, em Cordovil, começou cedo, após enfrentamento entre duas facções rivais que lutam pelo domínio dos pontos de venda de drogas na Cidade Alta, em Cordovil.

Como o bairro de Cordovil fica perto do acesso à rodovia, três ônibus foram queimados na Rio-Petrópolis. Dos 10 veículos incendiados, dois são caminhões. O último foi um caminhão incendiado na Avenida Brasil, altura do Mercado São Sebastião, na Penha.

A Avenida Brasil, principal ligação da zona portuária com os bairros das zonas norte e oeste, com 54 km de extensão, foi liberada nas pistas em direção à zona oeste. No sentido contrário, permanece fechada na altura da Penha, Cordovil e Bonsucesso, onde a Polícia Civil faz uma operação para prender criminosos que teriam participado do confronto.

Policiais e criminosos ficam feridos

A Polícia Militar, através do Comando de Operações Especiais, usando tropas de elite, está em Cordovil, na Cidade Alta, onde já prendeu 37 pessoas e apreendeu 32 fuzis de longo alcance, além de três pistolas automáticas. Três policiais militares ficaram feridos sem gravidade e três criminosos também foram feridos e levados para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha.

O Centro de Operações da prefeitura decretou estágio de atenção, devido ao caos provocado na cidade, com o fechamento das principais vias expressas do Rio, como a Linha Vermelha, Avenida Brasil e a BR-040, uma estrada federal que liga o Rio a Juiz de Fora, cortando a região serrana do Rio.

Segundo ainda o Centro de Operações, havia 66 km de engarrafamento nas principais pistas do subúrbio do Rio e, no momento, o congestionamento chega a 54 km.

Agência Brasil