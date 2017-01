Morreu na tarde desta sexta-feira (30) uma das sócias do Grupo Águia Branca. Liliane Chieppe, de 54 anos, foi levada para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, após um incêndio em seu apartamento.

Liliane era filha de Vallecio Chieppe, um dos fundadores do grupo. De acordo com informações passadas pela empresa, familiares se deslocaram para São Paulo para tomar as providências necessárias.