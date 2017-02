Soldados do Exército já estão atuando nas ruas da Grande Vitória

Soldados do Exército já estão nas ruas. Eles deixaram o 38º Batalhão de Infantaria no final da tarde desta sexta-feira com o objetivo de restabelecer a ordem. Os duzentos homens deram início ao patrulhamento nas ruas da Grande Vitória e realizam abordagens a suspeitos.

Eles vão utilizar armamento com bala de borracha e armamento letal, além de spray de pimenta. Trinta veículos vão realizar o patrulhamento na região metropolitana.

