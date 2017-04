Spider recusa lutar com Belfort

Segue o mistério sobre quem será o próximo adversário de Anderson Silva. Após Kelvin Gastelum ser flagrado no exame antidoping e retirado do UFC Rio 8, o lutador brasileiro ficou sem oponente no evento do dia 3 de junho.

Na coletiva de imprensa de abertura da venda de ingressos, nessa terça-feira (11), no Rio, o diretor internacional do UFC, Joe Carr, disse que não tinha uma solução, apesar de boatos de que Vitor Belfort e Luke Rockhold teriam sido oferecidos.

Spider recusou os dois: “Eu venho de vitória, então não tem muito sentido lutar com nenhum dos dois, que vêm de derrota”.